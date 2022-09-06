"Мы сделали это!": бросившая Чумакова Ковальчук заявила о разводе

Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками самым сокровенным.

Российская певица Юлия Ковальчук и ее коллега Алексей Чумаков являются одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Звездная семья вместе уже много лет, не была замечена ни в скандалах, ни в звездных разборках. Однако в последнее время в Сети то и дело появляются слухи о том, что между супругами пробежала черная кошка. Пока все лишь на уровне домыслов, и сами артисты не комментируют происходящее, демонстрируя раз за разом гармонию в отношениях.

Недавно Юлия Ковальчук побывала в Санкт-Петербурге. При этом, судя по фото, мужа с ней не было. В своем аккаунте бросившая супруга звезда поделилась с фолловерами впечатлением от поездки.

"Если можно уместить мое тайное желание сыграть в историческом фильме, потанцевать на балу в Юсуповском дворце, пройти пешком по центру Петербурга под ласкающим солнцем, продегустировать молекулярную кухню и посмотреть развод мостов, и все это за один день – то мы сделали это!!! Давно я не испытывала такой духовной наполненности, так вернувшись, сразу захотелось творить, создавать и делиться", – написала Ковальчук.

Между тем, в Петербурге сейчас не так спокойно. Приезжего мужчину, который работал таксистом в городе, заподозрили в изнасиловании местной жительницы, пишет телеканал "360".

Водитель надругался над женщиной после того, как она уснула в салоне машины, сообщает сайт Vse42.