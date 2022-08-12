"Мы ссоримся": Ковальчук вскипела после слухов о разводе с Чумаковым

Российская певица Юлия Ковальчук Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет. В последнее время в Сети часто говорят о том, что в паре начался разлад. На днях артистка дала откровенное интервью, в котором рассказала о происходящем в ее карьере и семейной жизни.
"У нас не доходило до того, чтобы заговорить о разводе. Мы, конечно, как любая пара, ссоримся. Сейчас мы делаем это реже. Мы взрослеем", – рассказала Ковальчук.
По словам певицы, несмотря на трудности, ей и мужу удалось сохранить семью на долгие годы. Пара является для многих примером для подражания.
"Я знаю одно, что бы не происходило, в каких невероятных профессиях вы не были бы заняты, находить время для двоих – самое сложное и самое простое одновременно. Но главное, это самое важное и нужное", – рассказывала ранее Юлия Ковальчук.
Ранее в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" 39-летняя Юлия Ковальчук призналась, что думала о разводе с 41-летним Алексеем Чумаковым. Несмотря на проблемы, паре удалось выстоять и прийти к компромиссу. По словам бывшей участницы группы "Блестящие", любые отношения требуют участия обоих сторон.