"Юра себя загнал": Убитый инфарктом Шатунов сам свел себя в могилу

Уже больше двух месяцев прошло с того момента, когда народ узнал печальную новость о смерти экс-солиста "Ласкового мая". Для многих уход артиста стал настоящим шоком, ведь ничего не предвещало беды: он давал концерты, общался с журналистами и, наконец, отсудил права на песни у Андрея Разина. Но совершенно внезапно Юрия Шатунова убил инфаркт.
Сладкоголосый музыкант публично никогда не жаловался на свое здоровье, наверное, поэтому поклонники не могут смириться с тем, что причиной его столь ранней кончины стали проблемы с сердцем. При этом народ продолжает искать виновных в трагедии и гадать, можно ли было спасти звезду?
Эвелина Бледанс, рассуждая о причинах ухода Юрий Шатунова, предположила, что всему виной образ жизни артиста: он крутился как белка в колесе и не давал себе возможность сделать паузу и передохнуть. Получается, что музыкант, можно сказать, свел себя в могилу.
"Я бы сказала, что Юра себя загнал", – приводит слова телеведущей Пятый канал.
По ее мнению, экс-солист "Ласкового мая" только "отдавал": внимание родным, общение журналистам, яркие концерты публике... Но при этом не уделял времени себе, что любому артисту просто необходимо для поддержания своих ресурсов. Вполне возможно, что печального исхода можно было избежать, если бы Юрий Шатунов подумала о себе любимом.