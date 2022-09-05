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Шоу-бизнес
Светящуюся от счастья молодуху "гулящего" Прилучного ткнули лицом в грязь: Агата тоже верила в любовь

Светящуюся от счастья молодуху "гулящего" Прилучного ткнули лицом в грязь: Агата тоже верила в любовь

Новоиспеченная жена Павла Прилучного не может нарадоваться прошедшему торжеству.
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В микроблоге Зепюр Брутян только и разговоров, что о свадьбе. Правда, один из последних постов молодой жены актера стал причиной бурного спора между пользователями. Девушка публично призналась Павлу Прилучному в чувствах и назвала роман с ним "сказкой".

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"Я всегда верила в любовь. И всегда представляла ее такой. Но мне казалось, что так бывает только в фильмах и книжках", – разоткровенничалась звезда сериала "В клетке". Но ей повезло: она сумела обрести счастье с человеком, который смог наполнить ее жизнь настоящими чудесами. Многих поклонников этот наивный пост о любви растрогал, однако среди интернет-пользователей нашлись истинные реалисты, которые посоветовали Зепюр Брутян "снять розовые очки".

Злые языки, наоборот, принялись сочувствовать молодой жене Павла Прилучного: мол, еще не видавшая жизни девушка не знает, с кем связалась, а все подводные камни отношений со скандально известным актером она познает через пару лет брака.

"Недолго музыке играть. У Павлушки порода гулящая. Может, успеет родить быстрее, чем разведется. Агата тоже верила в любовь. Ее он тоже любил безумно", – такими комментариями пользователи, можно сказать, ткнули сияющую от счастья супругу Павла Прилучного в грязь, в которой ей, по их мнению, еще предстоит поплавать.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 12:52 Источник: Соцсети • Требует проверки
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