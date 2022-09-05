"Ни стыда, ни совести!": 22-летняя любовница Омарова вытерла ноги о Бородину

После развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова прошло около года, но бывшие супруги до сих пор порой публично негативно высказываются друг и друге, подогревая различные слухи и провоцируя новые сплетни. А с недавних пор масла в огонь подливает новая избранница мужчины – 22-летняя Валерия.
Недавно Омаров опубликовал в Сети новое видео, снятое в салоне автомобиля во время поездки. На кадрах Валерия напевает знаменитую песню Ирины Аллегровой "Угонщица": "Эй, угонщица!", – слышу я вслед – "У тебя ни стыда, ни совести". Но гоню я на красный свет на немыслимо бешеной скорости!".
Публика поняла, что таким образом Курбан и Валерия высмеивают Ксению и недоброжелателей. "Бородина лучшая, но злопамятная", "По-мужски надо было соблюсти минуту молчания", "Увела мужа и отца и кичится этим на всю страну", – пишут в Сети.
Напомним, Ксения Бородина рассказывала, что Курбан еще во время брака встречался с Валерией и занимался всякими непотребствами. Вполне очевидно, что девушка, которая якобы увела взрослого мужчину из семьи, своей легкомысленностью просто вытирает ноги о тяжело пережившей развод телеведущую.