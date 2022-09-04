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Шоу-бизнес
Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"

Престарелого Петросяна выбросили за борт: "Никому не нужен"

Евгений Петросян больше не пользуется популярностью: конкуренция слишком высока
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Евгений Петросян, толкавший свои шутки со сцены последние 40 лет, был известен каждому жителю СССР и России. В последнее время он оставался на слуху исключительно благодаря своей молодухе жене Татьяне Брухуновой. Сами их отношения произвели эффект разорвавшейся бомбы,а Татьяна регулярно добавляет в их пару огонька. Она то породит слухи о второй беременности, то начнет ссориться с подписчиками, то выгуляет свои соски.

Монетизировать обрушившуюся на него популярность юморист, увы, не смог. На концерты Евгения Петросяна никто идти не хочет, даже по сниженной цене. Недавно юморист зазывал своих поклонников на свой концерт в Адлере и запросил от 1500 до 3000 тысяч рублей за один билет. Но накануне мероприятия оказалось, что молодого отца ждет полное фиаско: продана только четверть зала.

Сергей Лавров, концертный промоутер, поделился своим мнением о причинах неудач Евгений Петросяна: “Дурной тон”. Раньше выбора не было, но теперь конкуренция слишком высока: есть Камеди Клаб, стендаперы, выходцы из КВН. Зрители предпочитают пойти на них, считает Лавров. Таким образом, престарелого Петросяна выбросили за борт.

“Его юмор никому не нужен", – поделился промоутер горькой правдой о незавидном положении Евгения Петросяна.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист


КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Автор: 4 сентября 2022, 15:44 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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