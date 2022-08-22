Жаждущая гениталий молодых мужиков жена Петросяна заикнулась о необходимости посещения психиатра

Супруга Евгения Петросяна возмущена надоедливыми пользователями Сети, которые пытаются копаться в ее "грязном белье".

Татьяна Брухунова приобрела популярность после того, как вся страна узнала о ее отношениях с Евгением Петросяном. Тысячи человек подписались на ее блог и начали внимательно следить за личной жизнью молодой супруги юмориста. По словам самой Татьяны, в большинстве своем ее интернет-аудитория очень интеллигента, хоть порой все-таки встречаются неадекватные личности. Однако таких она сразу отправляет в черный список.

Больше всего женщину возмущают неуместные вопросы, которые порой задают ее подписчики. Брухунова даже заикнулась о необходимости посещения психиатра тем, кто жаждет ворошить ее "грязное белье". "Хочется отправить к психиатру тех, кто спрашивает, почему я не снималась беременной в трусах", – возмущается избранница Петросяна.

Кстати, из-за того, что Брухунова тщательно скрывала беременность, многие пользователи Сети убеждены, что сын Ваган появился на свет благодаря услугам суррогатного материнства. Поклонники юмориста просто не могут поверить, что его молодая супруга могла так тщательно скрывать факт беременности. Ведь в интернете не было ни одной ее фотографии в интересном положении. Однако женщина считает подобные домыслы сущей глупостью.

Напомним, в блоге Татьяна Брухунова предпочитает говорить о высоком. Так, она нередко рассказывает фанатам о посещении театров и делится своими впечатлениями. Недавно в Москве закрыли нашумевший "Гоголь-центр". По этому случаю молодая супруга Петросяна вспомнила о своем опыте посещения этого культурного учреждения.

Как оказалось, женщина не была в восторге от спектакля "Машина Мюллер", поскольку в нем было много откровенных сцен с участием актеров разных возрастов, которые трясли гениталиями прямо перед лицами зрителей. Татьяна, в свою очередь, жаждала лицезреть красивые и молодые мужские тела и, соответственно, гениталии. Так, Брухунова призналась, что не является ханжой и не видит ничего плохого в голом человеке. Однако от увиденного во время спектакля ее стошнило. Естественно, в переносном смысле.