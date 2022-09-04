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Шоу-бизнес
Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус

Луковый пирог по рецепту Марии Порошиной: божественный вкус

Обаятельная блондинка Мария Порошина умеет готовить быстро и вкусно. Она представила коронный рецепт румяной сдобы – луковый пирог.
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Звезда отечественной киноиндустрии Мария Порошина не заморачивается с покупкой дорогостоящих ингредиентов для своих кулинарных изысков. Ароматную выпечку можно приготовить при наличии скромного набора продуктов. Луковый пирог по рецепту актрисы точно не ударит по кошельку!

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 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Ингредиенты

  • Белый репчатый лук — 1 кг
  • Сметана — 400-500 г
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сливочное масло — 125 г
  • Мука — 1-2 стакана
  • Растительное масло — 3 столовых ложки
  • Соль, сахар и молотый красный перец по вкусу

Способ приготовления

Для теста размягченное масло добавляем в муку и замешиваем не слишком липкую массу, предварительно посолив. Оставляем в холодильнике на 60 минут.

Параллельно готовим начинку для нашего пирога. Как Мария Порошина чистим лук, нарезаем полукольцами и высыпаем в отдельную миску. Кладем примерно по половине чайной ложки перца, соли и сахара. Состав перемешиваем и обжариваем на сковороде с тремя ложками растительного масла. Далее взбиваем сметану с яйцами. Заливаем массой лук, повторно все перемешиваем.

Охлажденное тесто раскатываем, распределяем по форме для запекания, выкладываем по центру начинку, а краешки подгибаем. Ставим луковый пирог в духовку на 185 градусов до готовности.

Готово! Мария Порошина дала проверенный рецепт, поэтому при соблюдении всех условий божественный вкус обеспечен. Луковый пирог отлично подойдет и для семейного застолья, и для приема гостей, и для дружеских вечерних посиделок.

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Мария Порошина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2022, 06:08 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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