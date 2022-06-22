"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной

Актриса завоевала сердца миллионов зрителей, благодаря ролям в культовых картинах. Звезда театра и кино играла в "Бригаде", "Ночном дозоре". "Всегда говори "всегда" и обрела армию фанатов. Однако этого всего могло бы не быть, если бы не настойчивость Марии Порошиной.
В одном из последних интервью артистка поведала о тернистом пути к успеху. Как оказалось, она дважды поступала в театральное учебное заведение. Причем в первый раз ей посчастливилось попасть в Школу-студию к самому Олегу Табакову. Счастью будущей звезды не было предела, правда, училась она у мэтра недолго: через два года во время общения с подопечной он посоветовал ей поискать себя в каком-нибудь другом деле.
Слова прославленного режиссера стали для Марии Порошиной настоящим ударом в спину, а сложившаяся ситуация казалась ей ужасной. Но она смогла получить от произошедшего ценный опыт.
"У меня произошла переоценка ценностей, это был важный урок — смерть и новый глоток жизни!", – поделилась воспоминаниями артистка.
Когда ей стало известно о предстоящем уходе из Школы-студии, она принялась думать, что делать дальше. Тогда-то будущая звезда театра и кино попала в Щукинское училище. Актрису ждали очередные пробы, буря волнения и неуверенность по поводу правильности ее выбора профессии. Но в конце концов Мария Порошина поступила и провела в стенах училища счастливые четыре года.