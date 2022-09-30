Певица NиNа назвала ушедшего Моисеева легендой шоу-бизнеса

Коллеги продолжают выражать соболезнования в связи со смертью Бориса Моисеева.



27 сентября не стало заслуженного артиста России исполнителя Бориса Моисеева. Артист скончался в своей московской квартире после продолжительной болезни. Несколько лет назад Моисеева разбил сначала один, а потом и второй инсульт, после чего певец так и не смог окончательно оправиться. Перед смертью звезду поразил еще один инсульт, который певец уже не смог пережить. Артисту было 68 лет.

Бориса Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на арт-директор певца Сергея Гороха. Церемония прощания с певцом пройдет в траурном зале кладбища в 12:00.

Певица NиNа в беседе с "Дни.ру" выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Моисеева и назвала его блестящим артистом своего времени.

"Борис Моисеев был акулой российского шоу бизнеса. Он огромное количество лет был на сцене, его эпатаж всегда была в центре внимания. Кто пытался копировать стиль Моисеева, сейчас за бортом. У них всегда была своя изюминка и также в песнях. Я считаю что ушла настоящая легенда", – рассказала певица NиNа.

Напомним, Борис Моисеев родился в Белоруссии в 1954 году. Он был эстрадным певцом, танцовщиком, хореографом и киноактером. Звание заслуженного артиста России ему присвоили в 2006 году.

