"Воруешь": взбешенному Михалкову врезали под дых

Отар Кушанашвили жестко проехался по Никите Михалкову.

Легендарный российский режиссер Никита Михалков, безусловно, является признанным мастером киноискусства не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако его безграничный талант зачастую меркнет перед личными качествами. Поведение мэтра не редко становится предметом обсуждения общественности.

Зачастую автор таких знаменитых картин, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "12" и других, становился героем скандалов.

Никита Михалков подвергался критике как стороны обозревателей светской жизни, так и от коллег по цеху. Его даже обвиняли в присвоении государственных средств, выделенных на съемки фильмов.

Очередной удар под дых Народному артисту РСФСР нанес журналист Отар Кушанашвили. Темпераментный критик вспомнил режиссеру старые обиды.

В программе "Каково?!" на одноименном ютуб-канале ведущий рассказал, как Никита Михалков ударил ногой человека, швырнувшего в него яйцо. По мнению журналиста, подобное поведение не соответствует уровню знаменитого режиссера. Он также осудил попытки маэстро судиться с коллегами за обвинения в воровстве денег.

"И он подает иск... Ну, тот говорит "воруешь"... Мы все знаем, что вор... То есть это Московский кинофестиваль... Вы бы не воровали?"

– Отар Кушанашвили не стал произносить мысль до конца и перевел ее на вопрос к зрителям, однако намек был очевиден. Он также напомнил, что Никита Михалков просил у государства денег не только на кино, но и на свой гастрономический проект.