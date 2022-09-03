"Самое жалкое зрелище": млеющую от фекалий бывшего Агату Муцениеце высекли с голым задом

Пока Павел Прилучный развлекается с молодой женой, его экс-супруга Агата Муцениеце позорится изо дня в день.

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце состоялся более двух лет назад. На первых порах актер быстренько свинтил из дома, оставив бывшую с детьми на шее, и закрутил роман с Мирославой Карпович. Вскоре артист переключился на пассию помоложе — Зепюр Брутян. Совсем недавно они узаконили отношения.

Между тем Агата Муцениеце который год не может забыть экс-мужа. Она строила из себя и жертву, и сильную независимую кокетку, и даже близкую подружку бывшего. Каждый раз Павел Прилучный давал ей от ворот поворот, ведь мужчина по природе охотник, которого не интересует уже павшая к ногам добыча.

Сейчас артист души не чает в новой супруге и всячески ей восхищается, и даже в такие моменты Агата Муцениеце условно млеет от его фекалий. Что бы ни сделал мужчина — все вызывает у нее восторг. Знаменитость пытается набить себе цену, но методы использует не рабочие. В частности, на днях актриса заявила о любви к матери Павла Прилучного, с которой сохранила близкую связь.

Поведение безнадежной разведенки раскритиковала блогер Лена Миро. Пользователи Сети подключились к обсуждению казуса в личной жизни актрисы, которая отдала Прилучному всю себя, оставшись с голым задом.

За попытки вернуть бывшего Агату Муцениеце высекли громкими замечаниями. Также она вызвала у сердобольного народа сочувствие. В один голос комментаторы заявили, что отношение артистки к Павлу кажется нездоровым.

"Самое жалкое зрелище — это женщина тряпка, не считающая себя таковой", "У меня просто в голове не укладывается тот факт, что он ее лупил, а она все к нему...", "Пословица есть: хоть ссы в глаза, все божья роса", — написал народ о проблеме Агаты Муцениеце.