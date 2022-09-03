Развод, переезд и новая жизнь: Боярская кричит о судьбоносном повороте судьбы

Она не просто знаменитая актриса и дочь культовой российской звезды, а еще и вдохновитель фанатов на добрые дела. Сразу в нескольких соцсетях Елизавета Боярская рассказала об организации креативного тура по Санкт-Петербургу, доход от которого пойдет на благотворительность.
С 16 по 18 сентября фонд "Антон тут рядом" совместно с бюро путешествий готовится провести турпоездку необычного формата. Цель — показать участникам северную столицу с небанального ракурса и собрать деньги для помощи аутистам.
Судя по анонсу, который представила Елизавета Боярская, участников ждет не только традиционный развод мостов и насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге. Ярких ощущений добавит временный переезд из дома в старейшую люксовую гостиницу города и практически новая жизнь в компании выдающихся деятелей искусства.
В личных блогах актриса кричит о судьбоносном повороте судьбы, который ждет отправившихся в благотворительный тур. Согласно программе, их познакомят с легендарными режиссерами, художниками, музыкантами и искусствоведами. Елизавета Боярская не случайно агитирует публику участвовать в благотворительном проекте. Похоже, у нее разрывается сердце от необходимости помочь нуждающимся аутистам.