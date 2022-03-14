Ошиблась в расчетах: Почему вдова Грачевского была против составления завещания?

Екатерина Белоцерковская оказалась в непростом положении из-за продолжительных судов о разделе имущества покойного режиссера. Накануне потерявшая супруга актриса сделала заявление: выяснилось, что она настаивала на том, чтобы создатель "Ералаша" отказался от оформления завещания, ведь актриса заранее все просчитала.
"Во-первых, я не ожидала, что еще кто-то будет вступать в наследство. Но в итоге юрист посоветовал сделать дарственные, потому как дарственные не обсуждаются, их невозможно оспорить", – рассказала безутешная вдова.
Однако девушка ошиблась в расчетах, и на имущество Грачевского стало претендовать слишком много людей. Сейчас Белоцерковской приходится существовать на пособие по потере кормильца, ведь счета знаменитого мужа из-за продолжающихся судов заблокированы.