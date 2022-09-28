"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях

Певец Стас Пьеха блистает на эстраде уже долгие годы. На счету у артиста несколько альбомов, всеми любимые хиты и бесчисленное количество концертов. Внук знаменитой Эдиты Пьехи, кажется, выполнил свою миссию — пошел по стопам талантливой бабушки.
Обреченный петь Пьеха рассказывал, как в детстве постоянно что-то исполнял или наигрывал. Мама мальчика вовремя заметила талант наследника и отправила его учиться музыке.
Однако, в интервью одному изданию Стас Пьеха признался в тайных желаниях. Оказывается, артист собирается связать свою жизнь с медициной. Именно ее он считает призванием и главным делом своей жизни.
Телеканал "360" приводит цитату Стаса Пьехи из недавнего интервью: "У меня другая миссия в этой жизни. Я занимаюсь медициной уже восемь лет и все равно верю в то, что это будет основным делом моей жизни".
Артист считает, что ничто не мешает ему соединить в себе два начинания — музыку и медицину. Он готов постоянно учиться и расти в совершенно другом направлении. В одной сфере он уже состоялся, а во второй ему еще придется заявить о себе. Главная мечта Стаса Пьехи — это заниматься нейропсихологией.