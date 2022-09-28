Штурм целовалась с Моисеевым прямо на похоронах: Борь, ты классный!

27 сентября не стало Бориса Моисеева. Последние годы артист тяжело болел, поэтому практически не выходил из дома и не появлялся на сцене. Три инсульта вызвали у певца паралич, поэтому ему требовалась постоянная помочь сиделки и медсестры.
Уход певца и танцора Бориса Моисеева опечалил многих творческих деятелей. Певцы, музыканты и артисты — все переживают кончину талантливого Моисеева. Многие из коллег вспоминают моменты жизни, связанные с певцом.
Наталья Штурм призналась Пятому каналу в своих чувствах к ушедшему Моисееву. "Бывают такие люди по характеру — родственники. Вот Боря таким был", — делится Наталья. Она продолжает и говорит, что с такими людьми, как Моисеев, можно не видеться годами, а потом просто разговаривать без остановки.
Так и получилось в жизни артистов. Последний раз коллеги виделись больше четырех лет назад, на похоронах у Иосифа Кобзона. Тогда Борис Моисеев поддержал Штурм и пытался поднять настроение: "Он обнял, поцеловал, Боря всегда был очень теплым, тактильным, душевный человек… Очень простой в общении, клевый, без понтов".
В заключение Наталья говорит, что Борис Моисеев очень любил жизнь. Она очень благодарна артисту за проведенные вместе годы: "Борь, ты классный! Спасибо, что был с нами!"