"Просто уничтожил его": брат Моисева указал на виновника в смерти певца

Заслуженный артист России Борис Моисеев ушел из жизни в минувший вторник, 27 сентября. Ему было 68 лет. О смерти певца его родной брат Маркс Толкач узнал от журналистов. По его словам, никто из друзей и коллег заезды отечественной эстрады не удосужился сообщить ему страшную новость.
Меж тем, родственник артиста уже умудрился найти крайнего в случившейся трагедии. Он указал на виновника в смерти певца. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда". Журналисты смогли дозвониться до брата музыканта, который проживает в Канаде.
По словам старшего брата, ответственность за смерть Бориса Моисеева несет его директор Сергей Горох. Кстати, до него журналисты не смогли дозвониться. Меж тем, дружившие с певцом российские звезды никаких внятных ответов дать не смогли.
Так или иначе, Маркс Толкач заявил, что директор артиста позволял ему употреблять горячительные напитки и курить, хотя у певца были серьезные проблемы со здоровьем после перенесенных инсультов.
"Этот образ жизни просто уничтожил его", – подчеркнул брат Бориса Моисеева.
Кроме того, родственник звезды российской сцены выразил подозрение, что Борис Моисеев мог употреблять какие-то лекарства. Конечно, такой информации у него нет, однако Маркс Толкач уверен, что вину за смерть артиста несет именно Сергей Горох.