“С ровесником сына”: Сябитова захотела ласки молодых мальчиков

Кому, как не Розе Сябитовой высказываться об отношениях? Перед глазами главной телесвахи всей России прошло столько пар, столько историй, что ее мнению точно можно доверять! А сколько остроумных и колких, но при этом справедливых замечаний, было сказано ею за время передачи "Давай поженимся!"? Не счесть.
Именно поэтому подписчики ловят каждое слово Сябитовой. На днях она поделилась очередными размышлениями, которые, на этот раз, коснулись возраста партнеров, вступающих в отношения.
По ее мнению, пары, где женщина старше мужчины, это большая удача для них обоих. "Женщины отлично выглядят, здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно", – поддержала такие отношения Роза Сябитова, подтвердив, что она не против романов с молоденькими мужчинами. Для себя она, однако, такой вариант не рассматривает: ей будет неприятно вступать в связь с ровесником сына.
Также она затронула тему измен. Современные женщины, по словам Сябитовой, будто хвастаются своей половой жизнью.
"Гордятся таким поведением, вываливая подробности", – отметила сваха, не удержавшись от осуждения. По ее мнению, такие поступки лучше держать в секрете.