"Вредит здоровью": разведенная 60-летняя Сябитова о новых мужиках с сайтов знакомств

Но приложения для встреч одиноких сердец и тел Розе быстро наскучили. А тут и вовсе пришла новость – они уходят из России. Впрочем, Сябитовой не жаль.
"Прощаться с тем, что не нужно: не приносит радости, вредит твоему здоровью или наносит сердечные раны, надо без сожалений. Поэтому я так отреагировала на уход из России популярных приложений для знакомств", – заявила она.
"Жизнь проходит в реальности. Убегать от реальности в интернет не лучший способ проживать жизнь. Сейчас много (особенно молодых) людей, живущих одинокими. Сейчас, это не табу, как в прошлом", – пояснила Роза.
Сваха отлично понимает, почему люди так поступают: "Встречаться с людьми тяжело. Люди постоянно делают друг другу больно. Это ужасно, но это реальность. Но все равно, даже если больно, надо продолжать жить вместе. Надо продолжать (пока есть время) искать свою судьбу. Это и есть жизнь".
Одинокая жизнь – это пытка, жизнь вдвоем – это рай!" – заявила сваха.
Она советует не переживать, что уйдет виртуальный способ знакомства. "Просто сделаем работу над ошибками, и создадим что-то новое и полезное людям", – успокоила Сябитова.