"Вредит здоровью": разведенная 60-летняя Сябитова о новых мужиках с сайтов знакомств

Главная сваха страны Роза Сябитова была в браке дважды. С первым мужем она прожила десять лет, родила двои детей. Но избранник умер от инфаркта. В 2008 году на съемках телепередачи "Давай поженимся!" познакомилась с одним из участников программы, Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем ведущей. Затем брак распался. И потом, как простые люди, сваха обратилась к сайтам знакомств.

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