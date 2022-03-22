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Шоу-бизнес
"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности

"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности

Одна из ведущих шоу "Давай поженимся!" рассказала женщинам о правилах знакомства в интернете.
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Роза Сябитова часто делится своей мудростью и знаниями в социальных сетях, дает женщинам, мечтающим о любви и счастье, различные советы. Например, недавно телесваха рассказала, как избежать токсичных отношений и связей с мужчиной-мошенником.

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Сюжеты Давай поженимся

Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

По словам ведущей "Давай поженимся!", представительницы прекрасного пола должны помнить, что знакомство в интернете – это всего лишь возможность, а не результат, который, как правило, определяется тем, насколько правильно они воспользовались этой самой возможностью.

Сябитова убеждена: не следует верить мужчине только потому, что он делает комплименты. Женщина, по мнению свахи, имеет хорошую интуицию и хитрость, а значит, ей не следует быть падкой на приятные слова и лесть. Мол, времен, когда жили прекрасные рыцари, больше нет, и преждевременную оценку мужчинам давать нельзя.

В завершение Роза Сябитова добавила, что ответственность за принятие решений, относительно знакомств в интернете, возложена именно на женщин. Они должны подумать о целесообразности не только этой связи, но и ее последствий. "Обманутый – сам дурак", – написала ведущая "Давай поженимся" в своем аккаунте во "ВКонтакте".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 04:45 Источник: ВКонтакте / Роза Сябитова

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