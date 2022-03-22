"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности

Роза Сябитова часто делится своей мудростью и знаниями в социальных сетях, дает женщинам, мечтающим о любви и счастье, различные советы. Например, недавно телесваха рассказала, как избежать токсичных отношений и связей с мужчиной-мошенником.
По словам ведущей "Давай поженимся!", представительницы прекрасного пола должны помнить, что знакомство в интернете – это всего лишь возможность, а не результат, который, как правило, определяется тем, насколько правильно они воспользовались этой самой возможностью.
Сябитова убеждена: не следует верить мужчине только потому, что он делает комплименты. Женщина, по мнению свахи, имеет хорошую интуицию и хитрость, а значит, ей не следует быть падкой на приятные слова и лесть. Мол, времен, когда жили прекрасные рыцари, больше нет, и преждевременную оценку мужчинам давать нельзя.
В завершение Роза Сябитова добавила, что ответственность за принятие решений, относительно знакомств в интернете, возложена именно на женщин. Они должны подумать о целесообразности не только этой связи, но и ее последствий. "Обманутый – сам дурак", – написала ведущая "Давай поженимся" в своем аккаунте во "ВКонтакте".