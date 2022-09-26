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Шоу-бизнес
Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха

Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха

Роза Сябитова хочет помочь только что родившей дочери всем, чем сможет. Даже, если придется лишиться сна...
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В июле этого года Роза Сябитова впервые стала бабушкой. Дочь телезвезды Ксения, подарившая своей семье дочь, не представляла, что материнство это настолько титанический труд. Запущенный внешний вид, жилье, полностью испачканное различными жидкостями и ребенок, который постоянно капризничает...

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Неудивительно, что только что разродившаяся Ксения побежала за помощью к матери. Ради внучки две женщины придумали выход из ситуации: неделю молодые родители живут отдельно, а неделю – под крылом Розы Раифовны, которой, получается, пришлось устроиться на вахту. В период совместного проживания Ксения Сябитова может как следует отоспаться и привести тело и ум в порядок, а в следующие семь дней отдохнуть сможет ее мать.

" Эта вахтовая неделя ухода за внучкой — моя", – недавно поделилась сваха, пожаловавшись, что младенец своим голосистым криком не дает спать никому в доме. Виной всему, по словам Розы Сябитовой, сочетание характера и мощного голоса трехмесячной крохи. Активная и очень требовательная малышка не молчит, если ее что то не устраивает.

Так что теперь звездная бабушка Роза Сябитова пашет без продыха: разрывается между телевизионными проектами и уходом за внучкой. Но как же можно не помочь родной дочери?! Особенно тогда, когда внучка так похожа на свою бабушку. По мнению фанатов главной свахи страны, малышка Мирослава пошла в голосом в Розу и, как знать, может через двадцать лет девочка тоже станет телеведущей.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
26 сентября 2022, 11:22 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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