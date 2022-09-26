Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха

Роза Сябитова хочет помочь только что родившей дочери всем, чем сможет. Даже, если придется лишиться сна...



В июле этого года Роза Сябитова впервые стала бабушкой. Дочь телезвезды Ксения, подарившая своей семье дочь, не представляла, что материнство это настолько титанический труд. Запущенный внешний вид, жилье, полностью испачканное различными жидкостями и ребенок, который постоянно капризничает...

Неудивительно, что только что разродившаяся Ксения побежала за помощью к матери. Ради внучки две женщины придумали выход из ситуации: неделю молодые родители живут отдельно, а неделю – под крылом Розы Раифовны, которой, получается, пришлось устроиться на вахту. В период совместного проживания Ксения Сябитова может как следует отоспаться и привести тело и ум в порядок, а в следующие семь дней отдохнуть сможет ее мать.

" Эта вахтовая неделя ухода за внучкой — моя", – недавно поделилась сваха, пожаловавшись, что младенец своим голосистым криком не дает спать никому в доме. Виной всему, по словам Розы Сябитовой, сочетание характера и мощного голоса трехмесячной крохи. Активная и очень требовательная малышка не молчит, если ее что то не устраивает.

Так что теперь звездная бабушка Роза Сябитова пашет без продыха: разрывается между телевизионными проектами и уходом за внучкой. Но как же можно не помочь родной дочери?! Особенно тогда, когда внучка так похожа на свою бабушку. По мнению фанатов главной свахи страны, малышка Мирослава пошла в голосом в Розу и, как знать, может через двадцать лет девочка тоже станет телеведущей.