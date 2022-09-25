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Шоу-бизнес
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет

"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет

Прохор Шаляпин отправился к почившей жене. Сегодня ровно год, как Татьяны Дэвис не стало.
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Прохор Шаляпин работал над собой, чтобы стать медийнее и привлекательнее. На него, словно пчелки на мед, слетались любительницы метросексуалов разных возрастов. У любви ведь нет границ!

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Только фанаты стали переживать, что Прохора больше привлекают дамы более зрелого возраста, чем он сам, как мужчина успокоил всех. Явил миру свою новую спутницу: миниатюрную Татьяну Дэвис, американку с русскими корнями, которой всего 42 года. Владелица сети адвокатских контор так пленила сладкоголосого Шаляпина, что совсем скоро стало известно об их свадьбе.

Увы, насладиться даже коротким медовым месяцем молодожены не успели – буквально через пару дней после свадьбы Татьяну уложил на больничную койку коронавирус. Из госпиталя она уже не вышла...

Сегодня, 25 сентября 2022 года, исполнился ровно год со смерти Татьяны Дэвис. Эта дата буквально унесла Шаляпина на тот свет: он ударился в воспоминания и мысленно отправился к почившей жене. В честь годовщины Прохор Шаляпин выложил видео, на которых они с женой залезли на крышу отеля, чтобы учинить пикантную шалость: вышли они в одних белоснежных халатиках.

"Кто бы мог подумать что жизнь может так оборваться и ничего нельзя изменить", – воззвал к небесам безутешный вдовец.

Его поддержали подписчики. "Царствие Небесное!", "Со святыми упокой, Господи", – написали они в память о жене Прохора Шаляпина Татьяне Дэвис.


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Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 сентября 2022, 15:19 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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