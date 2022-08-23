Изголодавшаяся по сексу молодая пассия Шаляпина пихает в себя интимные игрушки: Не хватает

Не так давно в жизни сладкоголосого певца случилось страшное горе: ушла из жизни его жена Татьяны Дэвис. Горячий брюнет, конечно, горевал, но недолго: вскоре он нашел утешение в объятиях некой Ольги Сан – обладательницы титула "Миссис Россия – Вселенная". Он, на удивление, очень молодая – в сравнении с предыдущими избранницами любителя дам постарше Прохора Шаляпина.
Отношения новоиспеченных возлюбленных кажутся идеальными! Более того, по признанию артиста, именно длинноногая блондинка помогла ему пережить утрату супруги. Однако проблемы, как оказалось, в их отношениях все же есть – в интимном плане. По признанию Ольги, она характером пошла в отца, который, на минуточку, был женат пять раз и вообще славится своей сексуальной активностью.
Вот Прохору Шаляпину и приходится терпеть на себе передавшиеся по генетике особенности новой пассии. К слову, модель постоянно голодает по сексу, однако певец не всегда может удовлетворить ее – потому что не справляется с пылом дамочки. В итоге, время от времени он может "отскакивать" от своей подруги в самом разгаре страсти.
Так что, Ольге Сан ничего не остается, как придумывать альтернативные способы получения удовольствия. Один из них – пихать в себя всякие предметы.
"Когда мне не хватает Прохора в постели, мне приходится использовать интимные игрушки", – призналась пассия Шаляпина.