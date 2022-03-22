Раздвинувшая ноги Ирина Шейк возбудила народ: Русская красота

Топ-модель русского происхождения пользуется огромной популярностью не только на показах мировых брендов, но и в Сети. Поклонники до мелочей разбирают каждую новую фотографию звезды. Недавно фанаты решили, что Ирина заболела, та как на снимках она стала выглядеть уставшей и сильно похудевшей.
Новое фото Шейк вызвало иную реакцию. Модель опубликовала снимок на лестнице старинного дома в черном откровенном платье, которое оголяет ее грудь. На крыльце Ирина сидит в вызывающей позе с раздвинутыми ногами, огромный разрез на платье демонстрирует стройные ноги в кожаных ботфортах.
Снимки Ирины возбудили поклонников, они оставили массу восторженных комментариев. "Лучшая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная", "Богиня, не иначе", "Одна из самых красивых женщин на планете", "Шикарная как всегда", "Русская красота", "Потрясающая", – написали комментаторы.
Недавно прошла парижская Неделя моды, на которой Ирина Шейк так и не появилась. Поклонники сильно переживали за судьбу звезды, думая, что ее отсутствие связано с происхождением. Оказалось, что это всего лишь сплетни, а Ирина была на показе новой коллекции Burberry в Лондоне.