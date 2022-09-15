Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

В течение многих лет артисты украинского происхождения переезжали в Россию. Здесь они строили карьеру, гастролировали и зарабатывали деньги. Для многих певцов и ведущих Москва стала вторым домом. Но после начала февральских событий не все остались в этом "доме". Например, экс-солистка группы "Виа-ГРА" Вера Брежнева.
Вместе с мужем Константином Меладзе беглянка Вера сейчас живет в Италии. Однако, свою деятельность в стране певица не прекратила и все еще наживается на россиянах.
Несколько лет назад она запустила собственный бренд декоративной косметики. Уже тогда на Веру Брежневу посыпались обвинения в качестве продукта: за высокую цену она предлагала весьма посредственное качество. Хейт не остановил жену Меладзе, и косметика появилась во всех крупных магазинах.
Даже после отъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только на саму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад.