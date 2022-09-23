"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков долго трепали нервы фанатам своим кризисом в отношениях.

Российские артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 12 лет, и они являются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время вокруг звезд стали скапливаться слухи о вероятном разводе. Сообщалось, что пара переживает кризис. Чтобы пресечь все пересуды, скрытные Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали чаще появляться на людях вместе.

39-летняя бывшая солистка группы "Блестящие" воспитывает дочь Амелию от мужа, которую тщательно скрывает от посторонних глаз. Наконец Ковальчук обрадовала поклонников и приоткрыла завесу тайны о своей семейной жизни. Как выяснилось, у Чумакова и Ковальчук есть еще один очаровательный малыш – это пушистая собачка по кличке Маффин. Артистка показала фото, где пес мило спит на ее коленях.

"А вы уверены, что пора вставать?" – написала Юлия Ковальчук. "Вот оно счастье!" – отметили фанаты.

Впрочем, вполне возможно, что питомец станет новым шагом к рождению второго ребенка, и пара таким образом пробует возложить на себя ответственность. Ведь недавно в одном из интервью Ковальчук признавалась, что вместе с мужем задумываются о рождении второго малыша. Если Чумаков и Ковальчук не развелись, значит это вполне возможно.

Как раз кстати врач и одновременно однофамилец певицы Сергей Ковальчук сообщил о правилах планирования беременности. Ортодонт предупредил, что лечение зубов может навредить женщинам во время беременности и даже привести к выкидышу, сообщает телеканал "360". Если речь не идет о тяжелых поражениях и гниении зуба, значит лучше подождать с лечением до родов. Если уж и лечить зубы во время беременности, то во втором триместре, сообщает сайт Vse42.ru.