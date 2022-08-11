"Начинаю вдыхать жизнь": восставшая из мертвых вдова Грачевского завела нового любовника

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер в прошлом году в реанимации от последствий коронавируса. Его вдова Екатерина Белоцерковская на днях вышла в свет и поразила поклонников мэтра своим сияющим видом. Люди были удивлены, ведь с момента смерти Грачевского прошло всего полтора года.
Белоцерковская появилась в московском киноцентре "Октябрь" на премьере семейной комедии "Легенды "Орленка". До этого она редко появлялась на публике и вела скрытный образ жизни. Вдова тяжело переживала смерть Бориса Грачевского, ведь у нее на руках остался маленький сын от него.
По словам Белоцерковской, сейчас она сидит в декрете. однако уже совсем скоро намерена приступить к работе. Екатерина выбрала новую профессию, но подробностей журналистам не сообщила. Она отметила, что работа будет связана с творчеством.
"Я только сейчас начинаю вдыхать жизнь", – призналась 37-летняя вдова Грачевского.
Екатерина Белоцерковская вышла в свет в черном брючном костюме, под которым была белая блузка. На ней были черные босоножки с множеством ремешков. Вдова Грачевского буквально сияла от счастья, чем спровоцировала слухи. в Сети заговорили о том, что она завела себе нового любовника.
Якобы вдова Грачевского перестала хоронить себя и решила начать жизнь заново, что абсолютно нормально для молодой женщины.
Однако сама Белоцерковская утверждает, что никогда больше не будет выходить замуж. Вероятно, что отношения могут быть и без обязательств. Звезда призналась, что до сих пор любит своего покойного мужа.
"У нас есть лучшее продолжение — Филипп! А ради него я восстану из мертвых!" – написала Белоцерковская в своей соцсети.