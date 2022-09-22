"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа

Друг рассказал шокирующий факт о жизни Сергея Пускепалиса и его привычках.

20 сентября в результате столкновения автомобилей в Ярославской области погиб российский актер и театральный режиссер Сергей Пускепалис. Вместе с артистом в машине находился 56-летний водитель. Он тоже скончался на месте ДТП. Пускепалиса выбросило из машины после столкновения с фурой, пишет сайт "Вести Подмосковья".

Заслуженному артисту России было 56 лет. После себя он оставил богатое наследство в виде двух квартир, за которые теперь будут бороться его вдова, бывшая жена и дети.



Конечно, Пескепалис не собирался умирать. Он вел гуманитарный груз в Донбасс и накануне с радостью рассказывал друзьям о том, когда, где и как поедет. Однако у судьбы были свои планы...

Коллеги и друзья Сергея Пускепалиса шокированы страшной трагедией. Они с ужасом восприняли новость о его кончине. Русский философ Александр Дугин назвал Пускепалиса прекрасным человеком и настоящим патриотом, сообщает "Царьград". По словам знавших его людей, Сергей всегда был неравнодушен к чужому горю и милосерден.

Однажды он даже разделил участь голодного бомжа и воспринял беду бездомного как свою собственную, не смог пройти мимо. О случае рассказал друг режиссера, художник Константин Мирошник.

"Мы с ним познакомились в далеком 2009-м году. Помню, провожаю Сергея на Казанском вокзале, балагурим. Между делом пишу его портрет, до этого никак не доходили руки: то он был занят, то я. Смотрю, идет прямо к нам бомж – настоящий колоритный бродяга со специфическим запахом, но интеллигентным лицом. Сережа тем временем пригласил этого бедолагу в кафе и заказал все, что он хотел. Люди в кафе были тронуты этой сценой до слез", – рассказал художник.

По словам друга, Пускепалис был таким во всем. Именно поэтому он уехал из Москвы в Ярославль поднимать там театр.