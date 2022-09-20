"До боли жалко": Петросян сделал заявление о раке

Евгений Петросян поделился с подписчиками новой фотографией и философскими размышлениями.

На днях народный артист сатиры и комедии Евгений Петросян отметил 77-й день рождения. Мужчина отказывается записывать себя в старики. Вместо этого юморист ведет активную жизнь. В 2018 году он женился на 30-летней Татьяне. Сейчас семья живет уже втроем: молодая жена родила Петросяну сына. Юморист с удовольствием воспитывает двухлетнего Вагана и шутит с подписчиками в социальных сетях.

Так, Евгений Петросян поделился забавной фотографией с живым деликатесом — раками. Мужчина держит в обеих руках еще живых животных, а в карусель поста добавил смешную картинку. Тут же он сделал заявление о раке и сложном выборе: съесть животных или нет.

"Забавные звери — раки! До боли жалко их делать красными. Вот и получается это вечное противоречие: съесть их или пусть живут", — подписал фотографию артист.

Подписчики пустились в рассуждения под фотографией. Кто-то пожелал Евгению Вагановичу отпустить животных, а кто-то посоветовал сварить и захватить к ним пенный напиток. В любом случае, фотография позабавила поклонников юмориста и, скорее всего, подняла им настроение.