Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди

Очаровательная Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...



С Владимиром Этушом четвертая жена прожила с 2003 по 2019 годы. И была все это время как за каменной стеной, как у Христа за пазухой, как сыр в масле. Артист получал хорошую зарплату в театре имени Вахтангова, имел серьезную доплату от столичного правительства за звание Народного артиста и большую пенсию как ветеран Великой Отечественной войны (он получил вторую группу инвалидности и в феврале 1944 года был комиссован в звании старшего лейтенанта).

А теперь 57-летней вдове без мужа-кормильца надо как-то выживать самостоятельно. "Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – как говорил Медведенко в чеховской пьесе "Чайка". Но голодная смерть Елене Этуш не грозит. Чужие люди заботятся о ней. Например, стоило ей заказать три пары дорогой обуви в элитном бутике, как продавцы, поняв, видимо, что покупательница очень нуждается, щедро одарили ее картошкой.

Радости вдовы не было предела! Она посвятила этому событию пост в социальных сетях и похвасталась подарком. "За покупку обуви они еще и 5 кило картошки в подарок дают! Вот в такой сумочке! Красота" – ликует вдова. Теперь едой она точно обеспечена – сможет запекать, жарить, варить картошку. Которая, как известно, второй хлеб. У вдовы будет пир горой!