Испытание: задыхавшейся вдове Этуша вывели резиновую трубку

Оставшейся без сильно мужского плеча Елене Этуш теперь надо решать множество бытовых вопросов самостоятельно. Например, ее стала изводить аномальная столичная жара – почти каждый день синоптики предупреждают об очередном уровне погодной опасности. Для организма 57-летней женщины это непростое испытание – она просто задыхается в таком зное мегаполиса.
Но решение было найдено! Вдове Этуша вывели резиновую трубку – она установила дома напольный кондиционер, шланг от которого вывела в окно. "Все-таки в жару полезная штука, – веселится вдова. – Особенно когда я, такая умница, придумала и сделала все по уму".
Поделилась она и лайфхаком по установке напольной системы охлаждения: "Я замеряла оконный проем, заказала оргстекло нужного размера, мне вырезали отверстие точно по размеру сопла, а потом я это стекло на саморезы к раме прикрепила".
Ее покойный супруг спасался в жару холодной окрошкой. "Владимир Абрамович ее просто обожал! – вспоминает вдова. – Летом каждый день ел! А я вот равнодушна".
Напомним, Владимир Этуш скончался от сердечной недостаточности 9 марта 2019 года, не дожив двух месяцев до своего 97-го дня рождения, в 12:30 в московской больнице, куда был госпитализирован за день до этого. Накануне актер потерял сознание у себя дома и когда врачи приехали, то сказали родственникам прямо, что счет идет на часы. Потом он был на аппарате искусственной вентиляции легких.