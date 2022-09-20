"Волосы дыбом": трясущую деньги с народа Бородину выдрали как сидорову козу

Ксения Бородина в очередной раз столкнулась с негативом в Сети.

Телеведущая Ксения Бородина активно защищается в социальных сетях. Под последним постом Бородину выдрали как сидорову козу — подписчики обрушились на нее с критикой за недавний розыгрыш подарков.

В нем, по стандратной схеме, Ксения якобы дарила призы за подписку и участие в интерактиве на своей страничке. К сожалению, этой схемой пользуются мошенники. Среди толпы участников злоумышленники выбирают жертв и рассылают им поддельные сообщения с поздравлением о победе в конкурсе. Они уверяют людей, что для получения подарка им необходимо оплатить доставку. Подписчики Ксении Бородиной верят этим людям, переводят деньги, но в итоге остаются ни с чем. Виноватой в этом, конечно же, считают саму Ксению.

Однако, трясущую деньги с народа Бородину трудно назвать мошенницей. Она честно продает свой курс, а деньги за участие в конкурсе и за доставку подарков ни у кого не берет. И хотя ведущая неоднократно умоляла подписчиков быть внимательными и не переводить никому свои кровные, комментарии переполнены негативом.

"Видимо, это расплата за то, что вы выкладываете всякую дичь, из-за которых у обычного человека волосы дыбом!" — пишут поклонники Ксении Бородиной.