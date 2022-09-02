"Я ее люблю": Разведенка Муцениеце рассказала об отношениях с главной женщиной Прилучного

Накануне на YouTube вышел новый выпуск авторской программы Агаты Муцениеце. Артистка рассказала зрителям о новом кинофестивале, а также об отдыхе с детьми в латвийской деревне. Решила звезда "Закрытой школы" внезапно заикнуться об отношениях с бывшей свекровью и матерью Павла Прилучного.
По словам Агаты, она смогла сохранить хорошие отношения с Любовью Юрьевной. Она отметила, что буквально выиграла лотерейный билет, сумев после развода хорошо общаться со свекровью. При этом она добавила, что неважно, какие у вас отношения с экс-супругом. Так, если вы остались в хороших отношениях с его мамой, значит вы победитель по жизни. "Я ее люблю", – заявила она о любимой женщине Прилучного, то есть о его маме.
Стоит отметить, что мать Павла Прилучного всегда любила невестку. Так, Любовь Юрьевна сшила для Муцениеце шикарное платье, которое та надела на выпускной в институте. Тогда Агата заявила, что Прилучная – ее любимый дизайнер. Молодая актриса была восхищена нарядом, говорила, что он настолько эффектное, что надевать его можно исключительно на праздник.
Экс-супруга Павла Прилучного всегда публично поздравляла свекровь с днем рождения и неоднократно благодарила "маму Любу" за помощь. Так, именно благодаря Любови Юрьевны она могла совмещать актерскую карьеру и заботу о детях.