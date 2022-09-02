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Шоу-бизнес
"Любимая женщина меня прячет": сравнившая отношения с Земфирой с г*** Литвинова поплатилась

"Любимая женщина меня прячет": сравнившая отношения с Земфирой с г*** Литвинова поплатилась

В сети не первый год ходят слухи о романтических отношениях между 55-летней актрисой Ренатой Литвиновой и 46-летней музыкантшей Земфирой.
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Крепкая дружба или романтические отношения — никто из поклонников Ренаты и Земфиры не знает наверняка, что происходит в личной жизни девушек.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Творческие люди всегда полны скандалов и громких заявлений — вот и Литвинова поплатилась за свой язык. Популярный психолог Вероника Степанова вспомнила старую выходку актрисы во время эфира передачи "100 вопросов к взрослому" на канале ТВЦ. Тогда звезде задали вопрос, вместе ли они с певицей. Рената бурно отреагировала на вопрос и заявила, что желтая пресса — это мусор, а комментировать личную жизнь — это все равно, что разглядывать содержимое унитаза.

Вероника посчитала, что актриса прямо сравнила отношения с любимым человеком с говном. Это лицемерное поведение по отношению к Земфире.

"Я бы на месте Земфиры расстроилась, что моя любимая женщина меня прячет, считая нашу любовь говном в унитазе", — написала Степанова у себя на страничке.

Рената и Земфира спешно покинули Россию после февральских событий. В планах были гастроли и концерты, но теперь фанатам остается только электронные версии творчества девушек. В такое время многие поклонники всерьез опасаются, что обратно две дивы уже не вернутся. Сейчас они наконец-то живут вместе во Франции, в парижской квартире Литвиновой.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 сентября 2022, 10:58 Источник: Социальные сети • Требует проверки

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