"Любимая женщина меня прячет": сравнившая отношения с Земфирой с г*** Литвинова поплатилась

Крепкая дружба или романтические отношения — никто из поклонников Ренаты и Земфиры не знает наверняка, что происходит в личной жизни девушек.
Творческие люди всегда полны скандалов и громких заявлений — вот и Литвинова поплатилась за свой язык. Популярный психолог Вероника Степанова вспомнила старую выходку актрисы во время эфира передачи "100 вопросов к взрослому" на канале ТВЦ. Тогда звезде задали вопрос, вместе ли они с певицей. Рената бурно отреагировала на вопрос и заявила, что желтая пресса — это мусор, а комментировать личную жизнь — это все равно, что разглядывать содержимое унитаза.
Вероника посчитала, что актриса прямо сравнила отношения с любимым человеком с говном. Это лицемерное поведение по отношению к Земфире.
"Я бы на месте Земфиры расстроилась, что моя любимая женщина меня прячет, считая нашу любовь говном в унитазе", — написала Степанова у себя на страничке.
Рената и Земфира спешно покинули Россию после февральских событий. В планах были гастроли и концерты, но теперь фанатам остается только электронные версии творчества девушек. В такое время многие поклонники всерьез опасаются, что обратно две дивы уже не вернутся. Сейчас они наконец-то живут вместе во Франции, в парижской квартире Литвиновой.