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Шоу-бизнес
Прощай, Фортуна: мать звезды шоу "Беременна в 16" похитила ребенка

Прощай, Фортуна: мать звезды шоу "Беременна в 16" похитила ребенка

Страсти, развернувшиеся на съемках скандального шоу "Беременна в 16" не заканчиваются на экране. Спустя два года после съемок участницы продолжают доказывать свое право быть матерями.
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Снежана Гилберт, более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезона российской адаптации шоу "Беременна в 16" оказалась в центре скандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застолья и исчезла в неизвестном направлении.

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По словам Снежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не принимать участие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру, продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.

Все изменилось, когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранник дочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешла на оскорбления.

"Она необоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодого человека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке, хайпить".

26 августа мать Снежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилось три года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестном направлении.

Снежана объясняет: "Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себя и своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины". Мать уже написала заявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет с бабушкой, со Снежаной они не видятся.

Молодая мама подозревает, что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества. Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только на медийность, иначе — прощай материнство.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
2 сентября 2022, 06:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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