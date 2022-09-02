Прощай, Фортуна: мать звезды шоу "Беременна в 16" похитила ребенка

Снежана Гилберт, более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезона российской адаптации шоу "Беременна в 16" оказалась в центре скандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застолья и исчезла в неизвестном направлении.
По словам Снежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не принимать участие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру, продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.
Все изменилось, когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранник дочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешла на оскорбления.
"Она необоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодого человека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке, хайпить".
26 августа мать Снежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилось три года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестном направлении.
Снежана объясняет: "Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себя и своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины". Мать уже написала заявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет с бабушкой, со Снежаной они не видятся.
Молодая мама подозревает, что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества. Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только на медийность, иначе — прощай материнство.