"Отвисла челюсть": отрастившая грудь красавица-блогерша произвела фурор в нижнем белье

Тик-ток блогерша из Америки Миша Граймс показала своим 200 тыс. подписчикам простой способ визуально увеличить грудь. Такой способ подойдет и для обычного бюстгалтера, и для спортивного — так уверяют протестировавшие лайфхак фолловеры.
Инструкция от Миши: для начала нужно подвернуть широкий пояс спортивного лифа внутрь. Визуально грудь уже приподнимется. Затем надо переместить нижнюю область груди наверх и аккуратно разместить ее в чашечках бюстгальтера. Вот так за пару секунд можно визуально отрастить бюст на целый размер!
Лайфхак понравился пользователям. В комментариях девушки и женщины пишут, что грудь Граймс выглядит намного лучше, она подтянулась как по волшебству. А у мужской аудитории даже "отвисла челюсть" — не каждый день они видят женские хитрости. Пересылая такое видео подругам, лучше быть аккуратной и не отправить ролик своему бойфренду.
В сети регулярно появляются новые способы изменения своей внешности и размеров груди. В июле Молли Сэлмон, звезда реалити "Остров любви" поделилась своим секретом. Девушка применяет косметику для контуринга лица и бронзер. Так, на теле появляются дополнительные тени и визуально фигура выглядит более женственной. Получается, что совсем не обязательно прибегать к помощи пластического хирурга — сэкономленные деньги можно потратить на качественное нижнее белье.
Отметим, что Граймс подняла в Сети весьма актуальный вопрос. Женская грудь — популярная тема для обсуждений в нынешние времена. К примеру, как писал Царьград, иллюзия пышного бюста на рекламном постере вызвала массовый ажиотаж.