"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля

Ольга Бузова заработала себе скандальную репутацию благодаря череде неприятных историй и критике. Этому нашли объяснение.

Ольга Бузова с юности привыкла быть самостоятельной и зарабатывать деньги. Она обрела народную любовь и популярность благодаря участию в скандальном реалити-шоу "Дом-2", после чего продолжила строить карьеру в шоу-бизнесе. Бузова бралась за любую работу, будучи уже известной. Она играла на сцене театра, вела концерты и премии, наконец стала бизнесвумен и певицей. А вот в личной жизни ей не везет.

Личная жизнь Ольги Бузовой полна неудач. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова пробовала построить отношения с рэпером Давой, но все закончилось внезапно, в день ее 35-летия.

Физиогномист Елена Мифф считает, что Бузова рождена быть финансово обеспеченной. Об этом говорят так называемые "денежные мешки" у краев верхней губы певицы. Эксперт отметила, что в Древнем Китае, откуда родом эта наука, юношам не позволяли жениться на девушках, у которых не было таких мешков.

Форма подбородка Ольги Бузовой, которая была у нее до пластики, говорит о мужественности и способности добиваться своих целей.

"У нее есть синдром отличницы. Она ведь очень хорошо училась. Она не умеет проигрывать, она не умеет отпускать", – сказала физиогномист в беседе с Пятым каналом.

Также эксперт отметил, что Бузова очень мстительная натура, не умеющая прощать. "Если один раз человек упадет в ее глазах, потом он хоть плашмя ползай перед ней — Оля не простит", – объяснил эксперт.

Напомним, среди заклятых врагов Ольги Бузовой спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который однажды опозорил ее в прямом эфире. Он спросил, употребляет ли певица коньяк по утрам, на что девушка расплакалась и обиделась. С тех пор за ней закрепилась дурная репутация всасывающей коньяк распутной звезды, которая временами выходит из-под контроля и несет всякую чушь на людях.