Обезображенной до жути Королевой вынесли страшный приговор: Не видит

Наташа Королева оказалась в непростой ситуации.

В следующем году заводной хохотушке стукнет 50 лет! Хотя, кто в это поверит, если певица постоянно молодится: в столь преклонном возрасте она не стесняется ярких нарядов и броского макияжа, за что нередко получает критику в свой адрес. Вот и на этот раз Наташе Королевой досталось.

На днях знаменитая брюнетка в очередной раз вышла в свет. Видимо, артистка хотела быть оригинальной и надела весьма странную комбинацию из сарафана и верха с рукавами-буфами. Правда, модному эксперту это решение показалось неудачным, поэтому он и вынес ей приговор, отметив, что одета звезда безвкусно. А это, к слову, весьма страшные слова для селебрити.

Fashion-дизайнер Аполлон Байгакофф заметил, что обезобразил до жути Наташу Королеву именно сарафан на лямках, надетый поверх футболки с округлым вырезом. "Неужели сама Наташа Королева не видит...", – задался вопросом специалист. Он отметил, что весь этот образ собран неправильно, как минимум, потому что супруга Тарзана подчеркнула свои недостатки. Пояс, к примеру, сделал акцент на ее животе.

Да, и черные колготки, которые нацепила на себя певица, по мнению эксперта, совершенно не подходят к верху. Он также с иронией отметил, что, возможно, на столь "оригинальный" образ, брюнетку вдохновила Надежда Кадышева – не хватает только кокошника. Хочется лишь сказать: Господи, спаси Наташу Королеву от таких ошибок!