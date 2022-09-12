“Даже не верится”: нагрянувшая к матери Наташа Королева склонилась над гробом

Наташа Королева потеряла близкого человека.

Этим летом заводная хохотушка оказалась в центре обсуждений – и все из-за журналистов. Певица уехала в Америку, после чего некоторые СМИ, да и поклонники тоже стали обвинять ее эмиграции. Тогда Наташа Королева пришла в ярость и заявила, что в США бывает регулярно, так как там живет ее любимая мама, вот она и решила к ней нагрянуть в гости.

Слухи действительно так и остались слухами. Сейчас звезда находится в России. Накануне в Москве прошел концерт, посвященный 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона, куда стеклись многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался из-за прогрессирования рака, которым он болел на протяжении пятнадцати лет. Как передает URA.ru, ссылаясь на терапевта, чтобы вовремя определить проблемы со здоровьем, нужно отслеживать температуру тела.



Уже не раз отмечалось, что уход голосистого артиста – это потеря не только для российской эстрады, но и для музыкантов, многим из которых он при жизни успел помочь. Среди них оказалась и Наташа Королева, ведь с мэтром она общалась, работала и дружила.

К сожалению, его уже нет с нами, но память о нем живет! В этот день супруга Тарзана, как и другие ее коллеги по творческому цеху, условно говоря, склонилась над его гробом, отдавая дань памяти артисту: во-первых, придя на памятный концерт, а, во-вторых, посвятив ему трогательные строки. Поклонники звезды отметили, что до сих пор не могут смириться с утратой.

"Даже не верится, что его нет с нами", – написал кто-то под постом Наташи Королевой.