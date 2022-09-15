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15 сентября
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Шоу-бизнес
"У меня-то все получится": старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

"У меня-то все получится": старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

Роза Сябитова поддержала Леонардо ДиКаприо в сердечных делах.
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Совсем недавно общественность сотрясла новость: четырехлетние отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне закончились. Оскароносный актер недолго оставался один. Как передает Царьград, недавно Ди Каприо заметили в компании 27-летней модели Джиджи Хадид. СМИ гордо назвали блондинку "великовозрастной подружкой" голливудского актера — любитель малолеток Ди Каприо обычно не выбирает себе в пару девушек старше 25 лет. Кажется, в этот раз звезду не смутил ни возраст, ни даже ребенок Джиджи

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Старуха российского телевидения сваха Роза Сябитова насела своим мнением на известного во всем мире актера Леонардо Ди Каприо. В интервью Пятому каналу Сябитова говорит, что актер имеет право на любые отношения, пока он никого к ним не принуждает.

Кроме этого, сваха описала возможные мотивы девушек, соглашающихся на отношения с Леонардо Ди Каприо после всех новостей о злосчастном возрасте: "Большинство девушек считает, что "это она-то была дурочка, а у меня-то все получится". Нет, не получится!" — разбивает мечты Роза Сябитова.

Роза добавляет, что понятие о счастье уникально для каждого. И если кто-то выбирает в пару себе партнеров младше, это не значит, что человек должен подвергнуться критике.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Роза Сябитова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
15 сентября 2022, 13:28 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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