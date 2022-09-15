"У меня-то все получится": старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

Совсем недавно общественность сотрясла новость: четырехлетние отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне закончились. Оскароносный актер недолго оставался один. Как передает Царьград, недавно Ди Каприо заметили в компании 27-летней модели Джиджи Хадид. СМИ гордо назвали блондинку "великовозрастной подружкой" голливудского актера — любитель малолеток Ди Каприо обычно не выбирает себе в пару девушек старше 25 лет. Кажется, в этот раз звезду не смутил ни возраст, ни даже ребенок Джиджи
Старуха российского телевидения сваха Роза Сябитова насела своим мнением на известного во всем мире актера Леонардо Ди Каприо. В интервью Пятому каналу Сябитова говорит, что актер имеет право на любые отношения, пока он никого к ним не принуждает.
Кроме этого, сваха описала возможные мотивы девушек, соглашающихся на отношения с Леонардо Ди Каприо после всех новостей о злосчастном возрасте: "Большинство девушек считает, что "это она-то была дурочка, а у меня-то все получится". Нет, не получится!" — разбивает мечты Роза Сябитова.
Роза добавляет, что понятие о счастье уникально для каждого. И если кто-то выбирает в пару себе партнеров младше, это не значит, что человек должен подвергнуться критике.