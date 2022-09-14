"Кровоизлияние в мозг": что случилось с Еленой Малышевой

Несмотря на многочисленные слухи о закрытии программы "Жить здорово", она живет, выходит на телеэкраны, а Елена Малышева вместе с коллегами продолжает радовать зрителей необычным подходом к подаче материала на тему здоровья.
В выпуске, который транслировался на экранах сегодня, ведущие решили поговорить о гипертонии, от которой нередко страдают не только старики, но и молодые люди. Правда, не все предают повышению давления значение, хотя этот недуг может стать причиной опасных последствий. Если сосуды спазмированы, страдают все органы.
"Первое – страдает головной мозг. Осложнения – ишемический, геморрагический инсульт или кровоизлияние мозга", – рассказал коллега Елены Малышевой Герман Гандельман.
Также поражаются сосуды глаза, сердце, почки. "Широкий спектр убивания человека", – заключил соведущий. В рамках программы зрителям рассказали, что помочь предотвратить возможные проблемы может витамин B3 – он способствует лучшему расширению сосудов.
Очевидно, что об этом телеведущая знает, а весь накопленный за годы изучения проблем со здоровьем использует для поддержания себя в форме. Стоит отметить, что знаменитой телеведущей уже 61 год – весьма почетный возраст. Возможно, что у нее тоже бывают недомогания, но она держится.
Слечь с какой-нибудь болезнью ей нельзя. Дело в том, что с Еленой Малышевой когда-то случилось настоящее счастье – ей выпала честь, помогать россиянам быть здоровыми, так пусть эту миссию она выполняет еще много лет!