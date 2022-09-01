"Хватает за шею": беспардонно кувыркающийся с бабами Прилучный попался на животном сексе

На днях в Сети появились видео и фото с роскошной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Невеста сменила три наряда за весь день, а жених блистал в строгой классике, с его лица не сходила лучезарная улыбка. Фанаты отметили, что звезда сериалов "Мажор" и "В клетке" счастлив как никогда и спешит рассказать о своей новой жене всему свету.
Впрочем, у новоиспеченных молодоженов уже появились критики. Они отметили, что на свадьбе Прилучный выдал один жест, который оскорбителен по отношению к женщине.
Прилучный грубо схватил за шею свою невесту. Сексолог Екатерина Лебедева проанализировала жесты и поведение беспардонно кувыркающегося то с одной, то с другой бабой российского актера по отношению к его новой супруге.
"Это на животном уровне: когда мужчина хватает свою женщину за шею, это значит, что он хочет заниматься с ней любовью. <...> Когда кошки хотят друг друга, самец хватает свою самку за шею, прикусывая ее, и вы можете подумать, что у них какой-то конфликт, но на самом деле скоро Вас ждут котята", – рассказал эксперт в беседе с Пятым каналом.
Впрочем, в Сети уже ходят слухи о возможной беременности Зепюр Брутян. Поклонники подозревают, что такой бурный роман может вскоре стать причиной появления наследников.