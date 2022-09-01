Мама не появилась на церемонии: Родственница выскочившей за Прилучного молодухи прервала молчание

Стало известно, что думают родственники новоиспеченной жены Павла Прилучного об их отношениях.

На прошлой неделе поклонников брутального актера шокировала новость: после короткого романа он женился на молоденькой Зепюр Брутян, в искренность отношений с которой, к слову, не верили многие. Но все оказалось серьезно, и теперь Павел Прилучный снова покинул список завидных холостяков российского шоу-бизнеса.

Церемония бракосочетания звездной пары была пышной! Роскошная декорированная арка, шикарное платье невесты, жених в строгом костюме и, конечно, толпа гостей в не менее красивых нарядах. Молодожены выглядели счастливыми, а актер в какой-то момент от трогательности момента даже пустил слезу.

То, что возлюбленные были в восторге от происходящего, и так понятно. Поклонникам наверняка стало интересно, что думают родители Зепюр Брутян о Павле Прилуном, за которого их дочь выскочила замуж. Ведь после развода с Агатой Муцениеце о нем ходили не самые приятные разговоры. Накануне мама девушки наконец-то прервала молчание и прокомментировала прошедшее торжество.

В своем микроблоге Гаяне Согомонян опубликовала короткое видео со со свадьбы. На нем запечатлены молодожены, отец актрисы, который ведет ее под руку к алтарю, а вот мама на ролике с церемонии не появилась. Но женщина там была и, очевидно, осталась в восторге: как от супруга своей наследницы, так и от праздника в целом.

"Мои дорогие дети, будьте счастливы!" – обратилась к паре Гаяне Согомонян.

По этому короткому комментарию можно сделать вывод, что к Павлу Прилучному родственница звезды относится с теплом.