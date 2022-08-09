"Пошла на такой шаг": Родившая на пятом десятке Миронова объявила о беременности

У звезды фильма "Холоп" получается преуспевать сразу в двух амплуа – актрисы и замечательной мамы. Многих до сих пор поражает тот факт, что Мария Миронова умудрилась забеременеть первенцем в семнадцать лет и при этом получила роли во многих нашумевших картинах.
Наследница знаменитого актера откровенно признается: для нее на первом месте все-таки семья. Хотя после рождения старшего сына Андрея у нее на этот счет были совершенно другие мысли: судя по всему, блондинка пыталась преуспеть на творческом поприще. Но все изменил переходный возраст мальчика – тогда она предпочла отказываться даже от выгодных предложений и проводить время с ребенком.
С трезвым умом взрослого человека и явными победами в карьере Мария Миронова стала мамой во второй раз, однако по женским меркам достаточно поздно. Родила актриса на пятом десятке, что стало шоком для многих ее поклонников и коллег, а также поводом для критики. Звезда театра и кино редко говорит о личном, но на этот решила объявить, как она решилась в таком возрасте на беременность.
"В свое время у меня спрашивали, как это я решилась рожать, забеременев в 17 лет. Теперь интересуются, как это я пошла на такой шаг, чтобы родить в 45", – отметила артистка.
Как оказалось, все очень просто: это событие пришло в жизнь Марии Мироновой, и она отнеслась к нему с радостью и очевидно с огромной благодарностью, ведь сейчас маленький Федор каждый день приносит ей счастье!