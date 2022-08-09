"Московская прохиндейка": всплыла шокирующая информация о содержанке Литвиновой

Весной Рената Литвинова улетела во Францию. С тех пор, по слухам, артистка живет в парижской двухэтажной квартире площадью 100 "квадратов". А компанию актрисе составляет давняя близкая подруга – певица Земфира. У многих роскошная жизнь Литвиновой за границей не вызывает вопросов, поскольку знают, что она является успешной актрисой и режиссером, владеющим несколькими объектами недвижимости не только в России, но и за рубежом.
Однако публика многое не замечает, считает психолог Вероника Степанова, которая ведет свой ютуб-канал. Эксперт составила психологический портрет Ренаты, заявив, что та лишь притворяется "блаженной дурочкой", а на самом деле является "московской прохиндейкой". Мол, Литвинова – расчетливый и хитрый человек, который дружит только с теми, с кем выгодно.
По словам Степановой, у 55-летней актрисы, живущей за границей на широкую ногу, есть некий "толстосум", который ее обеспечивает и при этом закрывает глаза на ее близкую связь с Земфирой. Эта всплывшая шокирующая информация о содержанке Ренате Литвиновой никак не вяжется с историей талантливой и обожаемой миллионами артистке, и озвученные психологом данные мало походят на правду.