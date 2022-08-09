Ободрала как липку: Бездельница Брухунова прибрала к рукам деньжищи старика Петросяна после похорон

Жена Евгения Петросяна хорошо устроилась.

В столь престарелом возрасте знаменитый юморист теперь не может отделаться от внимательных взглядов обывателей. За личной жизнью основателя "Кривого зеркало" наблюдает все Россия – и все из-за брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, с которой Евгений Петросян обрел счастье после скандального разрыва с Еленой Степаненко.

Да, бракоразводный процесс четы комиков наделал много шума! Экс-супруги все никак не могли поделить имущество, стоимость которого оценивается в миллионы. В итоге после бесконечных судебных заседаний, оно было поделено примерно поровну, а у артиста остались при себе его огромные деньжищи.

Теперь публику волнует вопрос, достается ли что-то от состояния Евгения Петросяна его новоиспеченной молодой жене. Накануне, бездельничая на отдыхе под палящим солнцем, Татьяна Брухунова решила рассказать о том, как в ее семье распределяется бюджет. И, как выяснилось, он у супругов общий.

Получается, что возлюбленная юмориста, можно сказать, обобрала его как липку, прибрав к рукам все его заработанные деньги. Евгений Ваганович тоже хорош: если верить словам молодой мамы, он может пользоваться ее деньгами. В общем, в семье юмориста – полная идиллия.

Хотя было в жизни Татьяны Брухуновой событие, которое омрачило ее существование. Не так давно жена Евгения Петросяна вспоминала грустный момент – когда только-только прошли похороны ее любимого отца.