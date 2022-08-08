"Странно смотрится": Вспотевшую с волосатым качком тощую Ходченкову нашли без признаков жизни

В последнее время российская актриса Светлана Ходченкова сильно похудела. Фанаты даже подозревают ее в какой-то болезни. Поклонники ужасаются – актриса тощая как скелет! Но изо дня в день звезда доказывает, что у нее все отлично.
На днях Светлана Ходченкова показала откровенный снимок с отдыха. Актриса предстала на снимке вспотевшей и влажной, сидя на сапе. На ней был ярко красный лиф от купальника и малиновые шорты. Рядом с ней сидел волосатый качок, который смотрел в кадр и широко улыбался.
Ранее Светлана Ходченкова показала кадр с фотосессии, на котором предстала без признаков жизни. Она лежала в кресле, откинув голову назад. Актриса лежала на балконе, обмотав свое тело черным полотенцем.
"Странно смотрится"; "Девочка устала", – написали фолловеры.
Ранее Светлана Ходченкова вызвала массу вопросов у поклонников, появившись в белоснежном платье, очень похожем на свадебное. Также на кадрах рядом с ней был таинственный незнакомец. На ее глазах были черные тени, а губы подкрашены ярко красной помадой. Поклонники подумали, что Ходченкова наконец выходит замуж, но нет. На самом деле она просто приняла участие в очередной съемке.