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Шоу-бизнес
"Странно смотрится": Вспотевшую с волосатым качком тощую Ходченкову нашли без признаков жизни

"Странно смотрится": Вспотевшую с волосатым качком тощую Ходченкову нашли без признаков жизни

Случилось то, что должно было давно случиться с тощей как скелет Ходченковой...
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В последнее время российская актриса Светлана Ходченкова сильно похудела. Фанаты даже подозревают ее в какой-то болезни. Поклонники ужасаются – актриса тощая как скелет! Но изо дня в день звезда доказывает, что у нее все отлично.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

На днях Светлана Ходченкова показала откровенный снимок с отдыха. Актриса предстала на снимке вспотевшей и влажной, сидя на сапе. На ней был ярко красный лиф от купальника и малиновые шорты. Рядом с ней сидел волосатый качок, который смотрел в кадр и широко улыбался.

Ранее Светлана Ходченкова показала кадр с фотосессии, на котором предстала без признаков жизни. Она лежала в кресле, откинув голову назад. Актриса лежала на балконе, обмотав свое тело черным полотенцем.

"Странно смотрится"; "Девочка устала", – написали фолловеры.

Ранее Светлана Ходченкова вызвала массу вопросов у поклонников, появившись в белоснежном платье, очень похожем на свадебное. Также на кадрах рядом с ней был таинственный незнакомец. На ее глазах были черные тени, а губы подкрашены ярко красной помадой. Поклонники подумали, что Ходченкова наконец выходит замуж, но нет. На самом деле она просто приняла участие в очередной съемке.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Светлана Ходченкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 8 августа 2022, 20:49 Источник: соцсети • Требует проверки
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