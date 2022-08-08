"Встать тяжело": Прикованная к кровати из-за страшной болячки Высоцкая не может ходить

Прославленная актриса не стала скрывать от своих поклонников проблемы со здоровьем и откровенно рассказала, что заразилась коронавирусом – весьма страшной для многих болячкой. Кажется, что в театре Моссовета – непростая эпидемиологическая ситуация, ведь вслед за Юлией Высоцкой с заразой слегли и другие артисты.
Что касается супруги Андрея Кончаловского, то сейчас она старается прийти в норму, при этом оставаясь прикованной к домашней постели. По ее признанию, сейчас она в силу своего состояния не может встать с кровати и ходить, но надеется в ближайшее время вернуть в свою жизнь былую активность.
На самом деле, до болезни у Юлии Высоцкой было полно планов на ближайшее будущее, однако сейчас единственное, чего она ждет – положительный результат теста на коронавирус, который собирается сдавать в начале этой недели. Ну, а пока, оставаясь на больничном, жена знаменитого режиссера не теряет времени зря и уже придумала новые рецепты, которые собирается опробовать, если "нормальная жизнь состоится".
Поклонники тем временем всячески поддерживают свою любимицу в комментариях: спрашивают о ее самочувствии, обещают молиться и желают поскорее вернуться к привычной жизни.
"А говорили омикрон легче, а тут встать тяжело, выздоравливайте!", – написал кто-то из фанатов Юлии Высоцкой.