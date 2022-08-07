"Слезы на глазах": резко сдавшая 75-летняя Ротару стала овощем

Свой 75-й день рождения София Ротару провела на Родине в украинском селе. Бросать все дела и возвращаться к истокам — обычное дело для тех, кто заканчивает земной путь. Еще недавно певица выглядела бодрой и подтянутой, а теперь надежды на ее долгую жизнь практически не осталось. Звезда перенесла нервный срыв и резко сдала.
О плачевном здоровье украинской артистки поведала светская львица Анна Калашникова. По ее словам, Ротару перестала петь, проявлять какую-либо активность, силы покидают тело пенсионерки. Грубо говоря, звезда стала овощем.
"Ей сейчас очень тяжело – об этом у нас все говорят. Она ничего не хочет. Этот праздник она встречает со слезами на глазах", — поделилась информацией Калашникова. Девушка отметила, что украинская легенда больше не может работать даже за баснословные гонорары. София Ротару изменилась слишком серьезно, ее концертная деятельность пошла прахом.
Анна сомневается, что 75-летняя знаменитость выкарабкается, хотя в деньгах нужда отсутствует совершенно. "Только песни вернут ее к жизни", — поделилась мнением светская львица.
Напомним, ранее поклонники подозревали у исполнительницы хита "Червона Рута" болезнь Паркинсона. В Сеть попали ролики с выступления, где София Ротару дергалась и невольно потряхивала кистями рук.