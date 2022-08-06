"Иначе ж заклюют!": изъеденная завистью Удовиченко врезала по губам нахалке Гузеевой

Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко оказались вместе на отдыхе.

Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко находятся сейчас на отдыхе и решили встретиться, чтобы провести время вместе. Ведущая шоу "Давай поженимся!" записала целый ряд сторис, на которых показала свою коллегу по цеху. Пришедшая в гости к Удовиченко Гузеева показала актрису во всей красе.

Сперва звезда "Жестокого романса" продемонстрировала накрытый стол. Удовиченко решила потчевать гостей спелым арбузом и тортом Наполеон, который приготовила своими руками. Затем Гузеева показала и саму Удовиченко. Актриса предстала перед пользователями Сети нарядная: она облачилась в летний сарафан, на ноги надела босоножки на высоком каблуке, а голову ее украсила соломенная шляпка.

Женщина шутливо призналась, что все делает в таком виде: и готовит, и стирает, и даже купается. Ведь она актриса. "Вот такая судьба, и на отдыхе нельзя расслабиться", – улыбаясь, говорит звезда. "Иначе ж заклюют Потому что всем можно стареть, набирать вес, курить, выпить на отдыхе вина. Всем, кроме нас", – вторит ей Гузеева.

По всей видимости, жизнь Удовиченко впечатлила Гузееву и даже заставила позавидовать. "Оператор всего действия я, простая русская баба Лара. Шляпы у меня нет", – сетует телеведущая, снимая себя в зеркало. Даже поделившаяся шляпкой Удовиченко не скрасила настроение Гузеевой. Так, женщина заявила, что головной убор ей не подходит, поскольку она слишком проста для нее.

"Вот почему я не могу в таком виде жарить рыбу?" – сетует Гузеева обращаясь к своей подруге и подписчикам. Однако зависть Гузеевой изъела Удовиченко до такой степени, что та "врезала по губам" нахалке словом "замолчи".